2019/03/07 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء توقع عقداً مع شركة سيمنز الألمانية لتأهيل محطة كركوك الغازية NAS | موقع ناس الرسمي.

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