العثور على جثة مدني مقتول داخل منزله في الفلوجة

2019/03/07 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر امني في محافظة الانبار، الخميس، بأن القوات الامنية عثرت على جثة مدني مقتول داخل منزله وسط مدينة الفلوجة .وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القوات الامنية عثرت على جثة مدني تجاوز العقد الخامس من عمره مقتولا داخل منزله في منطقة حي الجمهورية خلف جامع الراوي وسط مدينة الفلوجة”.واضاف المصدر، […]

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