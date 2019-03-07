2019/03/07 | 11:28

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التلفزيون المصري: إصابة ضابط ومقتل عدد من الإرهابيين في تبادل لإطلاق النار بمحافظة الجيزة

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