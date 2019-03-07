2019/03/07 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

اعلنت شركة مايكروسوفت عملاق صناعة البرمجيات عن عزمها توفير 100 ألف وظيفة جديدة في مصر بحلول نهاية عام 2022 من خلال منظومة مايكروسوفت المتكاملة وتقنية الحوسبة السحابية.

وذكرت الشركة ، ان ” هذه الأرقام تأتي وفقًا لدراسة جديدة أجرتها شركة الأبحاث الدولية (IDC)، بالإضافة إلى أسواق أخرى اشتملت عليها الدراسة في الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين وتركيا، ولفت بحث IDC أيضًا في دراسته أن منظومة مايكروسوفت المتكاملة ستساهم في دفع عجلة الحكومة المصرية من خلال المعاهدات والمبادرات التعاونية”.

واضافت الشركة، أن “الإنفاق على الخدمات السحابية العامة من المتوقع أن يزيد في مصر بمقدار 3.5 أضعاف على مدار الخمس سنوات المقبلة، حيث سيشهد نموًا من 48.5 مليون دولار في عام 2017 ليصل إلى 162.6 مليون دولار في عام 2022، و أن اعتماد الخدمات السحابية سيؤدي إلى خلق ما يقرب من 69،570 صافي وظائف جديدة، بينما ستخلق منظومة مايكروسوفت المتكاملة 30،540 صافي وظائف جديدة، بما يعادل مجموعه 100،110 صافي وظائف جديدة في مصر”.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مايكروسوفت تعلن توفير 100 ألف وظيفة جديدة في مصر عام ٢٠٢٠) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مايكروسوفت تعلن توفير 100 ألف وظيفة جديدة في مصر عام ٢٠٢٠) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).