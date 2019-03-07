السورجي يدعو إلى شن عمليات عسكرية سريعة في مخمور

2019/03/07 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- دعا القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الخميس، إلى ضرورة شن عمليات عسكرية “سريعة” في جبال قرة جوخ قرب منطقة مخمور.وقال السورجي في تصريح صحفي ، إننا حذرنا سابقا من تواجد داعش في جبل قرة جوخ قرب مخمور”، مبينا أن “اغلب عناصر داعش الارهابية لجئوا لهذا الجبل تحديدا بسبب قربه من مخمور وارتفاعه ...

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