مجلس الشيوخ يصادق على ترشيح السفير الامريكي الجديد في العراق

2019/03/07 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} صادقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الامريكي على ترشيح السفير الامريكي الجديد.وقالت وكالة رويترز ان اللجنة صادقت في اجتماعها الأربعاء على ترشيح {ماثيو تولر} سفيرا جديداً للولايات المتحدة لدى العراق".

ودافع تولر- وهو سفير واشنطن لدى صنعاء حالياً- عن المساندة الأمريكية للتحالف السعودي في اليمن.وكان البيت الأبيض اعلن في تشرين الثاني الماضي أن الرئيس دونالد ترامب رشح {تولر} لمنصب سفير الولايات المتحدة في العراق خلفاً للسفير السابق {دوغلاس سيليمان} الذي أمضى قرابة عامين في منصب السفير ببغداد.وتولر هو سفير الولايات المتحدة في اليمن منذ 2014 وكان سفيرا سابقا لدى الكويت كما سبق له العمل بسفارات واشنطن في القاهرة وبغداد والكويت والرياض.وسبق لتولر كذلك العمل في وزارة الخارجية كنائب مدير لمكتب شمال الخليج ومسؤولا بمكتب مصر.



ويحمل السفير الجديد للعراق شهادة البكالوريوس من جامعة بريغام يانغ والماجستير من جامعة هارفارد، وحاصل على جائزة SIA المخابراتية وجائزتين فخريتين رئاسيتين، وجائزة "بيكر ويلكنز" من وزارة الخارجية لمنصب نائب رئيس البعثة، كما يجيد اللغة العربية.انتهى

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