2019/03/07 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - الباغوزاقدم أكثر من 3000 عنصر من مسلحي تنظيم داعش على تسليم أنفسهم مع عائلاتهم، الى قوات سوريا الديمقراطية في بلدة الباغوز، آخر معاقل تنظيم داعش شرقي الفرات بالقرب من الحدود العراقية.حيث يتم نقل هذه العناصر مع عائلاتهم عبر شاحنات كبيرة، حيث يتم نقلهم الى مخيم الهول في الحسكة، أما العمليات العسكرية فهي متوقفة تماماً ولمدة 3 أيام، لحين خروج جميع من يريد ذلك من المدنيين والمسلحين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نساء وأطفال "داعش" يسلمون أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نساء وأطفال "داعش" يسلمون أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).