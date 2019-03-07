القشرة | قد ترتبط بمرض خطير

2019/03/07 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت دراسة جديدة بأن فطرا مرتبطا بقشرة الرأس، يمكن أن يكون عاملا حاسما في الإصابة بمرض “كرون” المعوي المزمن

وترتبط الفطريات الملاسيزية الموجودة في البشرة الدهنية

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