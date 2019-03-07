الحلبوسي يبلغ روحاني معارضة العراق لأي

2019/03/07 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شدد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي على معارضة بلاده لأي "حظر وحصار" ضد إيران.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس الجمهورية الايرانية حسن روحاني خلال الزيارة الرسمية التي يجريها الحلبوسي الى طهران.

وذكرت وسائل اعلام ايرانية ان "الحلبوسی اشاد بجهود ودعم ايران للعراق في مكافحة الجماعات الارهابية".

وقال الحلبوسي إن "تطوير وتعزيز التعاون بين ايران والعراق من شانه دعم الاستقرار في المنطقة".

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