تحالف الصدر يحدد ثلاثة معايير لتمرير ما تبقى من وزراء شاغرين في حكومة عبد المهدي

2019/03/07 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رجح القيادي في تحالف "سائرون" النائب برهان المعموري يوم الخميس إكمال التشكيلة الوزارية خلال فترة قصيرة بعد اتفاق تحالفي الإصلاح والبناء على معايير محددة.

وقال المعموري في بيان اليوم، إن اللقاءات والمشاورات التي جرت قبل أيام بين تحالف الإصلاح والاعمار وتحالف البناء أكدت على ضرورة حل المسائل الخلافية خلال فترة قصيرة.

وأوضح بالقول إن إكمال التشكيلة الوزارية ورئاسات اللجان والهيئات المستقلة سيكون ضمن قاعدة التوازن السياسي الذي يعتمد على الشخصيات المستقلة التي تخضع لمعايير محددة.

وأضاف المعموري ان الاتفاق على المرشحين سيجرى بحسب معايير الكفاءة والاستقلال والتكنوقراط التي اتفق عليها التحالفين لاختيار الشخصية المناسبة لشغل أي منصب شاغر في الحكومة.

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