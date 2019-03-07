الاتصالات: مشروع الكيبل الضوئي سيجعل سرعة الانترنت 10 اضعافها

2019/03/07 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الاتصالات ،اليوم الخميس ، أن "مشروع الكيبل الضوئي سيقدم خدمة انترنت فائقة السرعة تصل الى (١٠) اضعافها .

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