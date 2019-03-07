الاتحادية تعلن الاستمرار بتامين حقوق المرأة

2019/03/07 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال، المحمود، في كلمة له خلال احتفالية اقامتها المحكمة الاتحادية العليا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ان" القضاء الدستوري حريص على تامين الحقوق الدستورية والقانونية للمرأة".واضاف، ان" اهمية تمثيل النساء في جميع مؤسسات الدولة وفي اعلى المناصب، حيث اصدرت المحكمة الاتحادية العليا العديد من الاحكام على هذا الصعيد".واشاد المحمود بـ" دور المرأة العراقية على وجه الخصوص؛ لما قدمته من تضحيات في ظل الظروف التي يمر بها وطننا الحبيب".انتهى..م.ر

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