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الكردستاني يدعو إلى شن عمليات عسكرية سريعة في مخمور

العراقامن

الكردستاني يدعو إلى شن عمليات عسكرية سريعة في مخمور

الخميس 7 مارس 2019 - 11:56

القوات الامنية العراقية

دعا القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الخميس، إلى ضرورة شن عمليات عسكرية "سريعة" في جبال قرة جوخ قرب منطقة مخمور.

وقال السورجي في تصريح صحفي تابعته "الغدير"إننا حذرنا سابقا من تواجد داعش في جبل قرة جوخ قرب مخمور"، مبينا أن "اغلب عناصر داعش الارهابية لجئوا لهذا الجبل تحديدا بسبب قربه من مخمور وارتفاعه الكبير والذي يسهم في اختباء داعش الارهابي ".



وأضاف السورجي، أن "الجبل بحاجة ماسة إلى عمليات سريعة"، مبديا " استعداد قوات البيشمركة للمشاركة في إي عملية عسكرية لتحرير الجبل من داعش".



انتهى .



م ك

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