الإعلام الرقمي: روابط

2019/03/07 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للمركز حصل عليه موقع "الغدير"، انه" لم يحدث تغيير رسمي على لون تطبيق الفيسبوك الرئيسي كما يزعم بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي"، مبينا، ان" التغيير الرسمي الصحيح قد حدث لتطبيق ماسنجر فيسبوك Facebook Messenger كجزء من تفعيل خاصية الوضع الليلي Dark Mode والتي تستخدمها الكثير من تطبيقات التراسل كـ"التيلجرام واليوتيوب وتويتر" من اجل التقليل من تأثيرات الوان التطبيقات على العين".ودعا المركز بحسب البيان، جميع مستخدمي تطبيق الفيسبوك الى عدم فتح الروابط التي تدعي تحويل الفيسبوك للون الأسود لتجنب أضرارها على المستخدمين، واحتمالية اختراق حساباتهم".يشار الى ان نشطاء الفيسبوك تداولوا في الآونة الاخيرة روابط ورموز يزعمون انها تغير من شكل تطبيق الفيسبوك من الوضع الابيض الى الاسود او وما يعرف بالوضع "الليلي".انتهى..م.ر

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