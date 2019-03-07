اعتقال أخطر إرهابي شارك بجريمة سبايكر في الحضر

2019/03/07 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية، الخميس، بإلقاء القبض على المسؤول الأمني لداعش في قضاء الحضر، لافتا إلى أنه من المشاركين بجريمة سبايكر.

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