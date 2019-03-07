2019/03/07 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس القت مديرية الاستخبارات العسكرية، الخميس، القبض على المسؤول الامني لـ “داعش”، واحد الذين شاركوا بمجزرة سبايكر، بقضاء الحضر في مدينة الموصل.وذكر بيان للمديرية، تلقى “ناس” سخة منه، اليوم (7 اذار 2019)، أن “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في مقر قيادة عمليات نينوى، تمكنت من القبض على المسؤول الامني لداعش في قضاء الحضر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال احد المشاركين بـ “جريمة سبايكر” في الموصل NAS | موقع ناس الرسمي.

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