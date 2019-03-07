2019/03/07 | 12:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- البصرة – ناس فرقت القوات الامنية في محافظة البصرة، الخميس، تظاهرة امام مبنى المحافظة طالبت بتحسين الخدمات، بالغاز المسيل للدموع، فيما اقدمت على اعتقال 5 متظاهرين.
وقال مراسل “ناس”، اليوم (7 اذار 2019)، ان “العشرات من ابناء البصرة خرجوا بتظاهرات غاضبة أمام مبنى المحافظة صباح اليوم، احتجاجاً على استمرار سوء الخدمات والبطالة في المحافظة”.
وأضاف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور: القوات الامنية تفرق تظاهرة بالغاز المسيل للدموع في البصرة وتعتقل 5 اشخاص) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال مراسل “ناس”، اليوم (7 اذار 2019)، ان “العشرات من ابناء البصرة خرجوا بتظاهرات غاضبة أمام مبنى المحافظة صباح اليوم، احتجاجاً على استمرار سوء الخدمات والبطالة في المحافظة”.
وأضاف […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص صور: القوات الامنية تفرق تظاهرة بالغاز المسيل للدموع في البصرة وتعتقل 5 اشخاص NAS | موقع ناس الرسمي.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور: القوات الامنية تفرق تظاهرة بالغاز المسيل للدموع في البصرة وتعتقل 5 اشخاص) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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