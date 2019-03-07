صور: القوات الامنية تفرق تظاهرة بالغاز المسيل للدموع في البصرة وتعتقل 5 اشخاص

2019/03/07 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة – ناس فرقت القوات الامنية في محافظة البصرة، الخميس، تظاهرة امام مبنى المحافظة طالبت بتحسين الخدمات، بالغاز المسيل للدموع، فيما اقدمت على اعتقال 5 متظاهرين.وقال مراسل “ناس”، اليوم (7 اذار 2019)، ان “العشرات من ابناء البصرة خرجوا بتظاهرات غاضبة أمام مبنى المحافظة صباح اليوم، احتجاجاً على استمرار سوء الخدمات والبطالة في المحافظة”.وأضاف […]

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