2019/03/07 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدمت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، منزل الأسير الفلسطيني عاصم البرغوثي، في بلدة كوبر شمال غرب رام الله .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطات الإسرائيلية تهدم منزل عاصم البرغوثي شمال غرب رام الله) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلطات الإسرائيلية تهدم منزل عاصم البرغوثي شمال غرب رام الله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).