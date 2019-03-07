بعد طرد السفير الألماني من فنزويلا... غوايدو يوجه دعوة جديدة إلى أوروبا

2019/03/07 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا المعارض الفنزويلي خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا، أوروبا إلى تكثيف عقوباتها المالية على نظام نيكولاس مادورو، غداة إبعاد سفير ألمانيا بتهمة "التدخل".

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