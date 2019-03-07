انطلاق تدريب عسكري بريطاني مصري (أحمس-1) لأول مرة في مصر

2019/03/07 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت فعاليات التدريب المصري البريطاني المشترك ( أحمس -1)، والذي ينفذ لأول مرة في مصر بمشاركة عناصر من القوات البرية المصرية والبريطانية.

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