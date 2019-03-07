الموانئ توقع عقداً لتنفيذ مشروع مدخل وطرق موانئ أم قصر

2019/03/07 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

وقعت الشركة العامة للموانئ العراقية، الخميس، عقدا مع شركة تنفيذ مشاريع وزارة النقل لتنفيذ مشروع مدخل وطرق موانئ أم قصر.

وقال مدير عام الشركة، صفاء عبد الحسين، في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن " الشركة وقعت عقدا مع شركة تنفيذ مشاريع وزارة النقل لتنفيذ مشروع مدخل وطرق موانئ أم قصر".

وأضاف عبد الحسين، أن "هذه الخطوة جاءت بتوجيه وزير النقل عبدالله لعيبي"، مؤكداً أن "هذا المشروع يعد من أهم المشاريع التي بموجبه يتم تطوير المنطقة المحصورة بين مدخل مدينة أم قصر وميناء ام قصر الجنوبي".

وأشار إلى، أن "هذه الخطوة جاءت لما تشهده المنطقة من زحام شديد وحركة للشاحنات المحملة والفارغة والعناية بها تكون معالجة مؤثرة لتسهيل انسيابية حركة البضائع من الميناء واليه".

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