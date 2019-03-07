الداخلية المصرية: مقتل 4 إرهابيين آخرين في مواجهة مع قوات الأمن

2019/03/07 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لقطات حديثة للحادث الإرهابي الذي وقع أمس الإثنين في حي الدرب الأحمر بالعاصمة المصرية، عن محاولة رجال الأمن القبض على منفذ الحادث، قبل تفجير نفسه، ما أسفر عن مقتله واستشهاد 3 عناصر من الشرطة.وأظهر فيديو التقطته إحدى الكاميرات المعلقة في موقع الحادث، شابا ملثما يركب دراجة هوائية، استوقفه رجال الأمن في إحدى الشوارع الخلفية الضيقة خلف الجامع الأزهر بحي الدرب الأحمر ، فبادر بتفجير نفسه.وكانت وزارة الداخلية المصرية، أعلنت أمس مقتل إرهابي واستشهاد ثلاثة من أفرادها في تفجير انتحاري وسط القاهرة.وقالت مصادر أمنية إن منفذ التفجير الإرهابي يبلغ من العمر 37 سنة ويدعى الحسن عبد الله.وأوضحت الوزارة أن التفجير وقع إثر عملية مداهمة ضد أحد المشتبه بهم، والذي انفجرت إحدى العبوات التى كانت بحوزته أثناء ضبطه.كما أفاد مراسلنا بأن الشرطة أخلت منزل الإرهابي من قاطنيه لتفكيك قنبلة عثر عليها داخل المنزل.وتوضح لقطات سابقة حصلت عليها الغد ظهور الإرهابي في شوارع محيطة بمكان الحادث جوار الجامع الأزهر، قرب حي الدرب الأحمر.

وفي تفاصيل الحادث الإرهابي، أوضحت الداخلية المصرية، في بيان، أنه “في إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعه إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق 15 فبراير/شباط الجاري، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعه عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديري بالدرب الأحمر”.

وقالت الوزارة “قامت قوات الأمن بمحاصرته، وحال ضبطه والسيطرة علية انفجرت إحدى العبوات الناسفة، التي كانت بحوزته، ما أسفر عن مصرع الإرهابي، واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني، وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة ضابطين، أحدهما من الأمن الوطني، والآخر من مباحث القاهرة، وأحد ضباط الأمن العام”.

وفي السياق ذاته، أمر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، الإثنين، بتشكيل فريق من النيابة العامة، لفتح تحقيق عاجل في الحادث.

ومن جانبه، ندد الأزهر الشريف، بأقسى العبارات، بإقدام إرهابي، مساء الإثنين، على تفجير نفسه في منطقة الدرب الأحمر بوسط القاهرة، ما أسفر عن استشهاد اثنين من رجال الأمن وإصابة آخريْن.

ونوه الأزهر الشريف بيقظة رجال الأمن ونجاحهم في اكتشاف وملاحقة هذا الإرهابي، مشددا على وقوف أبناء الشعب المصري خلف مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن في جهودها من أجل اجتثاث فلول عصابات الإرهاب من جذورها.

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