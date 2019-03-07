2019/03/07 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مراسلنا من رام الله، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات، اقتحمت بلدة كوبر شمال رام الله بالضفة الغربية، وهدمت منزل عائلة أبو عاصم البرغوثي والد الشهيد صالح البرغوثي والأسير عاصم البرغوثي، فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين جنود الاحتلال وشبان فلسطينيين عند انسحاب الاحتلال.

وأضاف مراسلنا مع الإعلامية سهى أحمد، أن جرافات الاحتلال هدمت منزلا قيد الإنشاء في منطقة المسعودية قرب قضاء نابلس بدعوى عدم صدور تراخيص لإنشائه، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صادرت مركبة والد عاصم البرغوثي، وقامت بالتنكيل بالعائلة من خلال تصوير هدم المنزل حسبما أفادت عائلة الأسير.

وكانت محكمة الاحتلال العليا قد رفضت التماس تقدمت به عائلة البرغوثي، بمنع هدم المنزل بشكل كلي في بلدة كوبر شمال رام الله ، لكن قرار محكمة الاحتلال الصادر عن قائد جيش الاحتلال نص على أن هذا الهدم سيكون كلي.

وأضاف، أن هناك مسيرة وصلت إلى المنطقة من خلال تواجد عدد كبير من الفلسطينيين، وذلك للتضامن مع عائلة البرغوثي والتي يعرف عنها تاريخ من النضال الفلسطيني.

وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس منزل عائلة أبو عاصم البرغوثي والد الشهيد صالح البرغوثي والأسير عاصم البرغوثي في بلدة كوبر شمال رام الله بالضفة الغربية.

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اشتباكات في الضفة عقب هدم الاحتلال لمنزل عائلة الأسير عاصم البرغوثي) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اشتباكات في الضفة عقب هدم الاحتلال لمنزل عائلة الأسير عاصم البرغوثي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).