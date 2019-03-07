2019/03/07 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… استشهد مزارع إثر قصف للعدوان السعودي الأمريكي على محافظة صعدة الحدودية.وذكرت وسائل اعلام ان” استشهاد المواطن عبده عيضة علي رمحة في مزرعته بقصف مدفعي سعودي في منطقة شعبان بمديرية رازح الحدودية بالمحافظة.وكان قد أصيب رجل وامرأة، أمس الأربعاء، بنيران مرتزقة السعودي في مديرية شدا الحدودية، وقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية رازح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استشهاد مزارع إثر قصف مدفعي سعودي على صعدة alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد مزارع إثر قصف مدفعي سعودي على صعدة) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد مزارع إثر قصف مدفعي سعودي على صعدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).