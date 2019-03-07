2019/03/07 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… أصيب مواطنان أحدهما بجروح خطيرة ،اليوم الخميس، بنيران مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي لسيارة كانوا يستقلونها في محافظة حجة.وقال مصدر أمني أن “مرتزقة العدوان استهدفوا سيارة في مدخل سوق العبيسة بمديرية كشر حجة، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين بجروح أحدهم إصابته خطيرة.يأتي ذلك في سياق الاعتداءات والجرائم التي يرتكبها العدوان ومرتزقته وعناصره […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة مواطنين اثنين بجروح خطيرة بنيران المرتزقة في حجة alansaar.

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