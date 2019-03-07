عملاق التكنولوجيا الصيني يشن “حربا” ضد أميركا

2019/03/07 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رفعت شركة “هواوي” دعوى قضائية ضد واشنطن لفرضها قيودا على تعاملاتها في الولايات المتحدة، لتفتح بذلك مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة جبهة قضائية ضد اتهام واشنطن لها بالتجسس.وقال مسؤول رفيع المستوى في المجموعة، إن “الكونغرس الأمريكي فشل مرة تلو الأخرى في تقديم أدنى دليل يبرر القيود التي فرضها على منتجات هواوي.نحن مضطرون لاتخاذ […]

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