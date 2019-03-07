تسجيل دخول أكثر من 100 الف زائر إيراني خلال الشهر الماضي

2019/03/07 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت هيئة السياحة، الخميس، عن تسجيل دخول أكثر من 100 سائح إيراني خلال شهر شباط الماضي عبر المنافذ الجوية والبرية، فيما اوضح أن عدد السائحين بلغ أكثر من 33 الف سائح.وقال مدير العلاقات والإعلام في الهيئة محمد الرفيعي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “أكثر من 100 الف زائر إيراني دخلوا الى البلاد خلال شهر […]

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