2019/03/07 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: وقعت وزارة الكهرباء العراقية، ممثلة في الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية بالمنطقة الشمالية، مع شركة سيمنز الألمانية اليوم الخميس، اتفاقية لتأهيل الوحدة (K3) في محطة كركوك الغازية، بطاقة (290) ميجاواط،

وقالت وزارة الكهرباء في بيان، إن العقد تضمن تجهيز محولة خدمية بسعة (13 ام.ف.اي)، وخانات قاطع دورة، ومجمع القوة، وربط كيبل (6 ك.ف).





وأوضحت الوزارة أن التوقيع يأتي ضمن مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة الكهرباء وشركة سيمنز الألمانية، العام الماضي.





ترشيحات:

الاتصالات العراقية: مشروع الكابل الضوئي سيضاعف سرعة الانترنت 10مرات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء العراقية توقع عقداً مع سيمنز الألمانية لتأهيل محطة كركوك) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء العراقية توقع عقداً مع سيمنز الألمانية لتأهيل محطة كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).