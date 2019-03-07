الاتصالات العراقية: مشروع الكابل الضوئي سيضاعف سرعة الإنترنت 10 مرات

2019/03/07 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قالت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الخميس، إن مشروع الكابل الضوئي سيقدم خدمة إنترنت فائق السرعة تصل إلى 10 أضعافها.





وقال وكيل وزارة الاتصالات أمير البياتي إن مشروع الكابل الضوئي هو ضمن المشروع الوطني الإنترنت في العراق وتضمن المشروع مد 4 ملايين متر من الكيبل الضوئي في عموم المحافظات وبعمق 3 أمتار مع احتواء المشروع على أنظمة حماية وسلامة رصينة.





وأوضح، وفقا لوكالة الأنباء العراقية، أن ملاكات الوزارة بالتعاون مع الشركاء بالمشروع تمكنت من ربط العراق بالكيبلات الدولية من 4 منافذ حدودية مع إنشاء بوابة نفاذ دولية لتأمين وحماية البيانات وبإشراف مباشر من قبل ملاكات الوزارة الفنية.





وأشار إلى أن عدد الكابينات وصل عددها إلى 2000 كابينة تغطي كل واحدة منها 248 مستخدماً.





وأضاف البياتي أن وزارة الاتصالات ستختار الشركة المنفذة ضمن الشروط والضوابط المعتمدة لديها.





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