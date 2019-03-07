محلل اقتصادي: ارتفاعات الأسواق الناشئة الراهنة ستستمر

2019/03/07 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال مسئول في شركة لإدارة الأصول إن احتماليات تحسن نمو الأرباح يمكنها أن تساهم في دعم مكاسب الأسواق الناشئة الراهنة.





وأضاف جون مولي رئيس الأسواق الناشئة في شركة "أر.دبيلو.سي بارتينيرز" عبر تصريحات لوكالة "بلومبرج"، اليوم الخميس، أن السبب في تلك التوقعات ميل البنوك المركزية القائدة إلى السياسة النقدية التيسيرية، وظهور قرارات وشيكة بشأن المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في الأفق.





وأضاف مولي: "الآن حالاً يمكنك أن تغمض عينيك وتشتري أصولاً في الأسواق الناشئة على مدار الشهر المقبل".





وسجلت أسهم الأسواق الناشئة في العام الجاري أفضل بداية لعام جديد منذ 2012.





وأكد مسؤول شركة "أر.دبيلو.سي بارتينيرز" أن السياسة النقدية داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي معلقة "إلى أن يتم إصلاح أوروبا وهو على الأرجح أن يتم خلال عامين وذلك أمر إيجابي للغاية".





وتابع مولي أنه يعي أن سياسات البنوك المركزية سيتم تيسيرها على مدار فترة طويلة من الزمن، "وذلك مهم بالنسبة لنا من زاوية الأسواق الناشئة".





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