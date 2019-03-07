الديوانية.. تظاهرة طلابية للمطالبة بسد نواقص الكوادر التدريسية

2019/03/07 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الديوانية: الفرات نيوز} نظم عدد من طلبة ثانوية البلاغ المبين ومتوسطة زيد النار تظاهرة امام مبنى المديرية العامة لتربية محافظة الديوانية للمطالبة بسد الشواغر داخل مدارسهم لعدد من المواد الدراسية.

وقال بعض الطلبة المتظاهرين إن المدرستين تعاني من نقص المدرسين لمواد دراسية كاللغة الانكليزية والكيمياء واللغة العربية منذ بداية العام الدراسي الذي شارف على الانتهاء.ودعوا الجهات المعنية بالامر لحل مشكلتهم وتنسيب مدرسين لمدارسهم علما انهم مقبلين على امتحانات للصفوف المنتهية لمرحلتي الاعدادية والمتوسطة.انتهىبواسطة..



حيدر الغزالي

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