الجوية يسمي مدرباً مؤقتاً لمباراة الكلاسيكو

2019/03/07 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت الهيأة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي عن تسمية ملاك تدريبي مؤقت يقود الفريق في مباراة الكلاسيكو امام الزوراء بالخامس عشر من الشهر الجاري في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة عشر من الدوري الممتاز.

وذكر بيان لإدارة النادي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "الهيأة الإدارية قررت الاستعانة بأبناء النادي امام الزوراء وذلك لضيق الوقت واقتراب موعد المباراة، وتمت تسمية سمير كاظم مدرباً للفريق يساعده كل من علي عبد الجبار ووليد ضهد ووسام كاصد مدرباً لحراس المرمى ونصير عبد الامير مدرباً للياقة البدنية".وذكرت الهيأة الإدارية لنادي القوة الجوية، بأنها "سوف تسمي ملاك تدريبي جديد بعد مباراة الزوراء، لقيادة الفريق في المرحلة الثانية من دوري الكرة الممتاز".وكانت الهيأة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، قررت أمس الأربعاء عن إنهاء عقد الملاك التدريبي لفريق كرة القدم بقيادة المدرب باسم قاسم بالتراضي‌‏، والبحث عن مدرب بديل يقود الصقور خلال المرحلة المقبلة.



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