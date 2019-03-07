سلسلة انفجارات تستهدف تجمعاً تأبينياً في العاصمة الأفغانية كابول

2019/03/07 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيل

ضربت، اليوم الخميس، إحدى المناطق غربي العاصمة الأفغانية كابول بالقرب من تجمع تأبيني لسياسيين أفغان يحضره الرئيس التنفيذي للحكومة عبد الله عبد الله.

وأعلن مسؤلون أفغان، مقتل "27 شخصاً وإصابة 16 آخرين من عناصر حركة طالبان، في عملية أمنية بإقليم "قندوز" شمالي البلاد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق".وبحسب قناة "شمشاد" الأفغانية، "وقعت سلسلة انفجارات بالقرب من تجمع تأبيني للاحتفال بمناسبة ذكرى مقتل عبد العلي مزاري، زعيم أقلية الهزارة في منطقة دشت برتشي غربي العاصمة كابول".وأفادت مصادر إعلامية عن تعرض زعيم حزب أفغاني مرشح للانتخابات الرئاسية الأفغانية إلى إصابة مباشرة.كما ذكرت قناة "تولو نيوز" الأفغانية أن "10 انفجارات دوت في كابول ليست بعيدة عن مكان التأبين السياسي وسمعت طلقات نارية في المنطقة".

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