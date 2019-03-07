روحاني: لولا إيران لسقطت بغداد واربيل

2019/03/07 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الخميس، أنه لولا دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لسقطت بغداد وأربيل في قبضة تنظيم “داعش” الإجرامي، مشيرا إلى أن اميركا هي من تسعى للتفاوض مع ايران وليس العكس.ونقلت وكالة “فارس” في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، عن روحاني قوله، إن “اميركا هي من تسعى للتفاوض مع ايران وليس العكس وتتابع […]

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