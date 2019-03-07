ذي قار تعتقل نجفيا مطلوب لشرطة البصرة بتهمة تهريب النفط

2019/03/07 | 12:48

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت شرطة محافظة ذي قار عن اعتقال مواطن من سكنة محافظة النجف بتهمة تهريب النفط ومشتقاته .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت شرطة محافظة ذي قار عن اعتقال مواطن من سكنة محافظة النجف بتهمة تهريب النفط ومشتقاته .وقال مصدر في الشرطة لشبكة اخبار الناصرية ، ان سيطرة الفجر شمالي المحافظة اعتقلت المتهم والبالغ من العمر 25 عاما بتهمة تهريب النفط ومشتقاته .وبين ان المتهم وهو من اهالي محافظة النجف مطلوب لمركز شرطة البرجسية في البصرة وفق احكام المادة الثالثة اولا من قانون تهريب النفط .انتهى،ت ع ح.

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