باكثر من ملياري دينار ،بلدية الناصرية تعرض علوة الخضار للايجار السنوي

2019/03/07 | 12:48

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

عرضت مديرية بلدية الناصرية علوة الخضار والفواكه في منطقة خلف السريع للايجار السنوي بقيمة تقديرية تفوق الملياري دينار عراقي سنويا.





شبكة اخبار الناصرية:عرضت مديرية بلدية الناصرية علوة الخضار والفواكه في منطقة خلف السريع للايجار السنوي بقيمة تقديرية تفوق الملياري دينار عراقي سنويا.وطبقا لوثيقة رسمية صادرة عن البلدية ، اطلعت عليها شبكة اخبار الناصرية ، فقد تم تحديد الـ 24 من شهر اذار الجاري موعدا للمزايدة على استئجار العلوة بكلفة تقديرية تبلغ مليارين و 250 مليون دينار عراقي سنويا .واوضح ان المزايدة ستكون علنية وفي اطار قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل .انتهى،ت ع ح.

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