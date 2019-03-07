بغداد تجهز ذي قار بـ 16 الف اسطوانة غاز بلاستيكية جديدة

2019/03/07 | 12:48

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلن معمل غاز الناصرية عن استلام 16 الف اسطوانة بلاستيكية جديدة ضمن حصة المحافظة المخصصة من قبل الهيئة العامة للمنتوجات النفطية في بغداد .





شبكة اخبار الناصرية:اعلن معمل غاز الناصرية عن استلام 16 الف اسطوانة بلاستيكية جديدة ضمن حصة المحافظة المخصصة من قبل الهيئة العامة للمنتوجات النفطية في بغداد .وقال مدير المعمل تأميم مهدي لشبكة اخبار الناصرية ان الاسطوانات الجديدة ستوزع للمواطنين بدلا عن اسطواناتهم المعدنية وفق الالية والتعليمات الواردة من الهيئة .واشار الى ان الاسطوانات البلاستيكية تحظى بقبول كبيرة لدى المواطنين كونها خفيفة الوزن لا تتجاوز الخمسة كيلوغرامات وهي فارغة ، كما يمكن مشاهدة مستوى الغاز فيها بما يمنع حالات الغش .يذكر ان المحافظة كانت قد استلمت في وقت سابق 11 الف اسطوانة غاز بلاستيكية .

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