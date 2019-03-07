غدا انطلاق الجولة الثانية من الدوري الممتاز بكرة اليد

2019/03/07 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق يوم غد الجمعة مباريات الجولة الثانية من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز بكرة اليد باقامة ثلاث مباريات.

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