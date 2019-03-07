الموانئ العراقية توقع عقداً لتنفيذ مشروع مدخل وطرق موانئ أم قصر

2019/03/07 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت الشركة العامة للموانئ العراقية، الخميس، عن توقيع عقد مع شركة تنفيذ مشاريع وزارة النقل لتنفيذ مشروع مدخل وطرق موانئ أم قصر .وقال مدير عام الشركة المهندس صفاء عبد الحسين في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “هذه الخطوة جاءت بتوجيه وزير النقل عبدالله لعيبي”، مبينا ان “هذا المشروع يعد من أهم المشاريع […]

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