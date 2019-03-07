وزارة الكهرباء توقع عقداً مع سيمنس الألمانية لتأهيل محطة كركوك الغازية

2019/03/07 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة الكهرباء توقعها عقداً مع شركة سيمنس الألمانية لتأهيل محطة كركوك الغازية.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة صدى, انه “وضمن مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة الكهرباء وشركة سيمنس الالمانية، في تشرين الاول من العام الماضي، وبحضور وكيل الوزارة لشؤون الانتاج أيسر حبيب، تم يوم أمس الاربعاء، في مقر الوزارة، توقيع عقد مع الشركة الألمانية المذكورة، والوزارة متمثلة بالشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية المنطقة الشمالية، لتأهيل الوحدة {K3} في محطة كركوك الغازية، بطاقة {٢٩٠} ميكاواط،”.وأشار الى ان “مدير عام شركة الانتاج الشمالية وليد خالد قد مثل الوزارة في إبرام العقد، ومثل شركة سيمنس، أحمد برهان”.وبين ان “العقد تضمن تجهيز محولة خدمية بسعة {١٣ ام.ف.اي}، وخانات قاطع دورة، ومجمع القوة، وربط كيبل {٦ ك.ف}”.





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