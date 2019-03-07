القبض على ما يسمى بالمسؤول الأمني لداعش في نينوى

2019/03/07 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان لها إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في مقر قيادة عمليات نينوى وبالتعاون مع فصيل استطلاع القيادة، تمكنت بعملية نوعية اعتمدت المعلومة الاستخبارية الدقيقة في تنفيذها، من القاء القبض على ما يسمى المسؤول الأمني لداعش في قضاء الحضر بالموصل".واوضحت أن "هذا الارهابي يعد واحدا من اخطر الارهابيين الذين شاركوا بمجزرة سبايكر ومن اهم تجار السلاح الذين يقومون بتجهيزه للدواعش وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب".انتهى .م ك

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