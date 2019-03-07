انفجار قرب القصر الرئاسي في الصومال

2019/03/07 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وقع انفجار اليوم الخميس قرب القصر الرئاسي بالعاصمة الصومالية مقديشيو.بحسب “راديو دالسان” الصومالي، “هز انفجار سيارة ضخم المسرح الوطني بالقرب من القصر الرئاسي في مقديشو”، دون إعطاء تفاصيل أخرى.وعاد رئيس الجمهورية الصومالي محمد عبدالله فرماجو والوفد المرافق له أمس إلى مقدشيو بعد جولة شملت كل من إثيوبيا وكينيا.انتهى/25

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