2019/03/07 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعلنت عمليات بغداد، الخميس، نقل نحو 270 كتلة كونكريتية خلال اليومين الماضيين الى محيط بغداد الامني ضمن مناطق شمال العاصمة.وذكر اعلام العمليات في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (7 اذار 2019)، أن “الجهد الهندسي لقيادة عمليات بغداد مستمر في عملية رفع الكتل الكونكريتية من شوارع العاصمة”.وأضاف البيان، أن “الجهد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “خلال عملية ليلية”..



نقل نحو 300 كتلة كونكريتية إلى اطراف بغداد (صور) NAS | موقع ناس الرسمي.

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