2019/03/07 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشفت الصين عن خطط لبناء أول قاعدة في أعماق البحار في العالم، تعتمد على الذكاء الصناعي، لكن لن يقطنها أو يقيم فيها أي بشري.وذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، التي تابعها “ناس”، اليوم (7 اذار 2019)، ان “الصين تخطط لبناء أول قاعدة في أعماق البحار في العالم، لكن لن يقطنها أو يقيم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين تبني أول قاعدة عسكرية في اعماق البحار بدون بشر NAS | موقع ناس الرسمي.

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