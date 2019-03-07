«زها حديد».. عبقرية معمارية تجاوزت كل الحدود

2019/03/07 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصفت إحدى الصحف الإيطالية المعمارية العراقية «زها حديد» بصاحبة الذكاء الخارق، فهي واحدة من أكبر فنانات الوقت الراهن، وتعد أول امرأة في التاريخ الحديث تقفز باسمها إلى مصاف عظماء العمارة العالمية، لا سيما وأن مصطلح «وظائف الرجال» يرسخ الصورة النمطية بأن المرأة غير مؤهلة لكافة الأشغال.

وتخرجت عام 1977 من الجمعية المعمارية بلندن، وعملت كمعيدة في كلية العمارة 1987، وانتظمت كأستاذة زائرة في عدة جامعات في دول أوروبا وبأمريكا منها هارفرد وشيكاغو وهامبورغ وأوهايو وكولومبيا ونيويورك وييل.

وزُها محمد حسين حديد اللهيبي، المعروفة أيضاً باسم زُها حديد هي معمارية عراقية بريطانية، وُلدت في بغداد 31 أكتوبر 1950 وتُوفيت في ميامي، 3 يوليو 2016، ووالدها محمد حديد، كان أحد قادة الحزب الوطني الديمقراطي العراقي والوزير الأسبق للمالية العراقية بين عامي 1958-1960م.

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