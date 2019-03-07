مواجهة خاصة بين الفيلصي والوحدات في كلاسيكو الأردن

2019/03/07 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستضيف الفيصلي غريمة التقليدي الوحدات، اليوم، الخميس، في الكلاسيكو الأردني، وذلك ضمن الجولة 16 لبطولة دوري المحترفين.

يسعى الفيصلي المتسلح بعاملي الأرض والجمهور إلى تحقيق الفوز والمضي بثقة للظفر بالبطولة، وهو ذات الهدف الذي يتطلع له الوحدات “حامل اللقب”.

وتميل الأفضلية من خلال النقاط لصالح الفيصلي الذي يحل ثانياً برصيد “32 نقطة”، فيما يستقر الوحدات بالمركز الرابع برصيد “29 نقطة”.

كانت مباراة الذهاب قد انتهت بينهما بالتعادل السلبي، حيث قاد الفيصلي يومها مدربه السابق التونسي طارق جرايا، فيما تولى قيادة الوحدات السوري محمد جمعة.

ودائما ما يكون كلاسيكو الأردن، مليئاً بالحكايات المثيرة، فكم من لاعب لعب للفيصلي وسيواجه فريقه وهو يرتدي قميص الوحدات والعكس صحيح، وذلك يتجسد مثلاً بحالة إحسان حداد وحارس المرمى تامر صالح.

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