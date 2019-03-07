مجلة تحذر من حرب قد تقتل ملياري شخص في آسيا (فيديو وصور)

2019/03/07 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت الهند وباكستان على حافة حرب مدمرة، يمكن أن تقتل حوالي ملياري شخص، إذا استخدمت كلا الدولتين أسلحتها النووية في تلك المواجهة، حسبما ذكرت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية.

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