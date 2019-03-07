دراسة: قشرة الرأس ترتبط بمرض خطير

2019/03/07 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة حديثة أن فطرا مرتبطا بقشرة الرأس، يمكنه أن يلعب دورا كبيرا في الإصابة بمرض "كرون" المعوي المزمن.

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