بعد الاحتجاجات على البطالة... ملك الأردن يصدر توجيهات للحكومة

2019/03/07 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه ملك الأردن عبد الله الثاني الحكومة بوضع الخطط العملية لإيجاد فرص عمل للشباب والحد من مشكلة البطالة باعتبارها الأولوية القصوى.

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