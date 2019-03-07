المعموري يرجح اكتمال الحكومة قريبا بعد اتفاق الإصلاح والبناء

2019/03/07 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- رجح القيادي في تحالف “سائرون” النائب برهان المعموري، الخميس، إكمال التشكيلة الوزارية خلال فترة قريبة بعد اتفاق تحالفي “الإصلاح” و”البناء” على معايير محددة.وذكر المكتب الإعلامي للمعموري في بيان تلقته /SNG/، ان اللقاءات والمشاورات التي جرت قبل أيام بين تحالف “الإصلاح والاعمار” وتحالف “البناء” أكدت على ضرورة حل المسائل الخلافية خلال فترة قصيرة، مبينا ...

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